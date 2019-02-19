Виталий Милонов назвал “нравственным сифилисом” любовь к творчеству Сергея Шнурова





Сперва Милонов сравнил творчество, создаваемое Сергеем Шнуровым, с “отрыжкой пивника”. Артист решил не медлить с ответом, озвучив его в стихах, где назвал депутата “месье с рыжей бородкой”, который на своей должности занимается исключительно популизмом и самопиаром. В этот раз Милонов затронул вопрос любви к музыке и текстам музыканта, назвав подобное увлечение “патологией”.По мнению депутата, такого рода “нравственный сифилис” впоследствии может “вести к смерти”. Соответствующее высказывание парламентария прозвучало в рамках интервью для “Пятого канала”. Кроме того, не согласен Милонов и с образом Санкт-Петербурга, создаваемым Шнуровым, поскольку музыкант Северную столицу выставляет городом для “пьянок”.