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Виталий Милонов назвал “нравственным сифилисом” любовь к творчеству Сергея Шнурова

Виталий Милонов убежден, что любовь к творчеству Сергея Шнурова следует считать “нравственным сифилисом”. Обмен колкостями между фронтменом “Ленинграда” и парламентарием продолжается в прессе и социальных сетях.
Виталий Милонов назвал “нравственным сифилисом” любовь к творчеству Сергея Шнурова

Сперва Милонов сравнил творчество, создаваемое Сергеем Шнуровым, с “отрыжкой пивника”. Артист решил не медлить с ответом, озвучив его в стихах, где назвал депутата “месье с рыжей бородкой”, который на своей должности занимается исключительно популизмом и самопиаром. В этот раз Милонов затронул вопрос любви к музыке и текстам музыканта, назвав подобное увлечение “патологией”.

По мнению депутата, такого рода “нравственный сифилис” впоследствии может “вести к смерти”. Соответствующее высказывание парламентария прозвучало в рамках интервью для “Пятого канала”. Кроме того, не согласен Милонов и с образом Санкт-Петербурга, создаваемым Шнуровым, поскольку музыкант Северную столицу выставляет городом для “пьянок”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

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