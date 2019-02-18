Матильда Шнурова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни





В социальной сети Шнурова опубликовала тизерный ролик к интервью, который телеведущая взяла для своего авторского шоу «Осторожно, Собчак». «Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью. Кроме того я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз, но это не важно. Важно, что всё, что я хотела сказать, я сказала. А всё, что не хотела, не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо», - написала экс-супруга музыканта. На опубликованном ролике героини много пьют алкоголя, признаются, что они уже в состоянии опьянения, и откровенничают на тему личной жизни. Отметим, что это первое интервью, которое Матильда Шнурова дала после развода.В комментариях подписчики поддержали Шнурову в столь нелегкий для нее период. «Вы очень классная! Будьте счастливы. Спасибо за искренность, нежность, что вы не боитесь быть собой, и не скрываете своей силы! Вдохновляюсь вами», «Честно, что тут нового скажешь, просто приятно на Вас смотреть!», «Матильда, вы прелестны, не устаю вами восхищаться», - писали подписчицы. За полчаса с момента публикации ролик посмотрели более 25 тысяч раз.Сергей и Матильда Шнуровы развелись в августе прошлого года. По некоторым данным, они расторгли брак из-за регулярных измен музыканта.