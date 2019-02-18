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Елена Беркова поделилась фотографией с новым возлюбленным

На своей странице в Instagram Елена Беркова поделилась с подписчиками фотографией с мужчиной. Поклонники посчитали, что это новый возлюбленный звезды.

Елена Беркова поделилась фотографией с новым возлюбленным

Недавно актриса фильмов для взрослых расторгла брак с мужем Андреем Стояновым. На счету у звезды это уже четвертый бывший супруг. Однако она не привыкла долго тосковать по прошлым отношениям и уже нашла замену. Беркова поделилась снимком, на котором запечатлена с новым бойфрендом, которого зовут Максимилиан Лапин.

Подписчики сразу сделали вывод, что молодой человек является новым ухажером знаменитости. Новоиспеченная пара отдыхает в Таиланде и регулярно делятся совместными фотографиями. Также Елена Беркова намекнула в подписи к снимку, что время они проводят очень весело и романтично.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:49

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