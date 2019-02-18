АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Матильда Шнурова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Владимир Ефимов: в число резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» вошло шесть высокотехнологичных компаний

В Сочи успешно завершился трехдневный Российский инвестиционный форум 2019. Участниками этого уже обретшего статус традиционного мероприятия стали более восьми тысяч человек.
Это экономисты, представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и СМИ, главы крупных компаний из РФ и других стран, и, конечно же, бизнесмены. Не секрет, что РИФ предоставляет представителям бизнеса (как крупного, так и МСП) возможность искать новых клиентов и укреплять взаимодействие со старыми. Одним из заметных событий минувшего форума стало вхождение в состав резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» шести компаний. По словам главы ДЭПР российской столицы В.Ефимова, речь идет о таких компаниях, как: «Акрус БиоМед», «Гематех», «СовЭлМаш», «Экопласт», «Микрон Секьюрити Принтинг» и «Миландр СВЧ». Объем договоров — свыше 7,3 млрд рублей, — уточнил управленец.
Владимир Ефимов: в число резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» вошло шесть высокотехнологичных компаний

Сейчас предприятия могут гарантированно получить в Москве все для успешной работы. Как рассказал руководитель местного ДИИПП А.Прохоров, город предоставляет бизнесу инфраструктурные ресурсы, налоговые послабления и пр. Все это поспособствует высокопродуктивной деятельности резидентов ОЭЗ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Малышева устроила пижамную
Мошенники украли деньги с банковской
Матильда Шнурова рассказала о самом
Мария Шукшина сравнила современные
Российские продажи Citroen C5 Aircross
Эксперты развенчали мифы о
Падчерица Игоря Крутого Виктория
Валерия провела семейный вечер в кругу
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Евгений Петросян принял участие в
Анна Семенович устроила зажигательные
Агата Муцениеце показала фанатам фото
Ученые назвали различия между сердечной
Эксперты назвали причины появления
Меган Маркл получит гражданство
Дмитрий Дмитренко убежден, что
В небе над Турцией заметили загадочный
Владимир Ефимов: в число резидентов ОЭЗ
Ани Лорак опровергла слухи о
Дмитрий Дмитренко заявил, что они с
Джастин Бибер решил заняться боксом
Поклонники подарили певцу Шуре подушку
Тина Кароль предстала в роскошном
Жительница Екатеринбурга нашла дома
Дочь Дмитрия Маликова с размахом
Ученые: У "небесных камней" есть
Светлана Ходченкова восхитила Анну
Ученые научились лечить болезни
Певица Глюкоза показала себя в детстве
Яна Рудковская показала красивое платье
Просмотреть все новости