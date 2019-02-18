Владимир Ефимов: в число резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» вошло шесть высокотехнологичных компаний





Это экономисты, представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и СМИ, главы крупных компаний из РФ и других стран, и, конечно же, бизнесмены. Не секрет, что РИФ предоставляет представителям бизнеса (как крупного, так и МСП) возможность искать новых клиентов и укреплять взаимодействие со старыми. Одним из заметных событий минувшего форума стало вхождение в состав резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» шести компаний. По словам главы ДЭПР российской столицы В.Ефимова, речь идет о таких компаниях, как: «Акрус БиоМед», «Гематех», «СовЭлМаш», «Экопласт», «Микрон Секьюрити Принтинг» и «Миландр СВЧ». Объем договоров — свыше 7,3 млрд рублей, — уточнил управленец.Сейчас предприятия могут гарантированно получить в Москве все для успешной работы. Как рассказал руководитель местного ДИИПП А.Прохоров, город предоставляет бизнесу инфраструктурные ресурсы, налоговые послабления и пр. Все это поспособствует высокопродуктивной деятельности резидентов ОЭЗ.