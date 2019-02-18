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Могерини не видит возможностей для снятия санкций с России в ближайшее время

Стоящая во главе европейской дипломатии Федерика Могерини не видит возможностей для снятия в ближайшее время санкций с России. В то же время она признает, что ограничительные меры не будут длиться вечно.
Могерини не видит возможностей для снятия санкций с России в ближайшее время

По словам Могерини, Европа не видит со стороны РФ каких-либо положительных шагов, в связи с чем отмена санкций не представляется возможной. Такое заявление прозвучало от дипломата после прибытия на встречу глав МИД ЕС. Политик подчеркнула, что всегда говорила о использовании ограничений как метода воздействия для исправления ситуации, а не как чего-то, что будет действовать вечно. Однажды санкции с России окажутся сняты, однако пока для этого отсутствуют убедительные основания.

Кроме того, в обозримом будущем в ЕС могут утвердить против Москвы новый пакет ограничений. Как отметила Могерини, уже в течение нескольких ближайших недель представителям Евросоюза предстоит вынести единогласное решение относительно ситуации по РФ, где должны приниматься в учет в том числе события в Керченском проливе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:46

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