Могерини не видит возможностей для снятия санкций с России в ближайшее время





По словам Могерини, Европа не видит со стороны РФ каких-либо положительных шагов, в связи с чем отмена санкций не представляется возможной. Такое заявление прозвучало от дипломата после прибытия на встречу глав МИД ЕС. Политик подчеркнула, что всегда говорила о использовании ограничений как метода воздействия для исправления ситуации, а не как чего-то, что будет действовать вечно. Однажды санкции с России окажутся сняты, однако пока для этого отсутствуют убедительные основания.Кроме того, в обозримом будущем в ЕС могут утвердить против Москвы новый пакет ограничений. Как отметила Могерини, уже в течение нескольких ближайших недель представителям Евросоюза предстоит вынести единогласное решение относительно ситуации по РФ, где должны приниматься в учет в том числе события в Керченском проливе.