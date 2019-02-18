Юрий Быков прокомментировал провал фильма «Завод» в прокате





В группе Юрия Быкова появился огромный пост. Режиссер рассказал, что премьеру фильма «Завод» посетили приблизительно 30-50 тысяч зрителей. И если посчитать, то сбор получился 30 миллионов, при этом половину нужно перечислить кинотеатрам. Также Юрий Быков сообщил, что на оставшиеся деньги невозможно снять фильм. Режиссер назвал кинокартину «Завод» авантюрой, которая с самого начала была обречена на провал.Юрий Быков написал, что после инцидента ему придется снимать полнометражные фильмы почти без бюджета. Поскольку из-за провала фильма «Завод» режиссера больше никто не захочет спонсировать. В конце своего поста знаменитость попросил прощения у съемочной группы, у своих партнёров, и у артистов за опубликованный пост. Но он больше не может делать вид, что ничего не произошло.