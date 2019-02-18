АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Юрий Быков прокомментировал провал фильма «Завод» в прокате

В социальной сети "ВКонтакте" Юрий Быков решил прокомментировать провал в прокате кинофильма «Завод». Режиссер сообщил, что люди, на которых была рассчитана данная кинокартина, просто не пришли ее посмотреть.

Юрий Быков прокомментировал провал фильма «Завод» в прокате

В группе Юрия Быкова появился огромный пост. Режиссер рассказал, что премьеру фильма «Завод» посетили приблизительно 30-50 тысяч зрителей. И если посчитать, то сбор получился 30 миллионов, при этом половину нужно перечислить кинотеатрам. Также Юрий Быков сообщил, что на оставшиеся деньги невозможно снять фильм. Режиссер назвал кинокартину «Завод» авантюрой, которая с самого начала была обречена на провал.

Юрий Быков прокомментировал провал фильма «Завод» в прокате

Юрий Быков написал, что после инцидента ему придется снимать полнометражные фильмы почти без бюджета. Поскольку из-за провала фильма «Завод» режиссера больше никто не захочет спонсировать. В конце своего поста знаменитость попросил прощения у съемочной группы, у своих партнёров, и у артистов за опубликованный пост. Но он больше не может делать вид, что ничего не произошло.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Ученые рассказали о разных реакциях
Рената Литвинова поделилась снимком без
Ученые: Сахарный диабет повышает риск
“ВКонтакте” обзавелся похожим на TikTok
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с
Ученые: У заядлых курильщиков может
Самый полный китаец похудел за полгода
На официальных фото представлен
Ученые доказали способность клюквенного
Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию
Ученые рассказали о связи генов и
Актер Джон Траволта отмечает свое
Супруга Александра Овечкина получила
Ученые обнаружили в Румынии пещеру
Жители Швейцарии стали свидетелями
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь
Историческая премьера фильма премьера
Агния Осина призналась, что у нее
Звезда "Дом-2" Александра Черно
Полина Гагарина показала закулисье
Аделина Сотникова восхищена природой
В России ведется разработка космических
Просмотреть все новости