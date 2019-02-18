АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение

Американские ученые из Университета Рутгерса (Rutgers University) в ходе исследования установили, что у заядлых курильщиков может ухудшиться зрение. Данный неутешительный прогноз касается тех, кто выкуривает более 20 сигарет в день.
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение

В исследовании приняли участие 71 человек, которые выкурили менее 15 сигарет за всю жизнь, и 63, употребляющих более 20 сигарет в день. У последних была диагностирована табачная зависимость и они отметили, что не пытались бросить курить. Участники эксперимента были в возрасте от 25 до 45 лет и имели нормальное или скорректированное зрение.

Медики изучали то, как участники различали уровни контрастности и цвета, когда сидели на расстоянии более одного метра от 19-дюймового монитора с электронно-лучевой трубкой, который отображал стимулы, в то время как исследователи одновременно контролировали оба глаза.
Полученные данные свидетельствуют о значительных изменениях в зрительно-красном и сине-желтом цветовом зрении курильщиков, что свидетельствует о том, что потребление веществ с нейротоксичными химическими веществами, такими как сигареты, может вызвать общую потерю цветового зрения. Они также обнаружили, что заядлые курильщики обладали меньшей способностью различать контрасты и цвета по сравнению с некурящими.

«Сигаретный дым состоит из многочисленных соединений, которые вредны для здоровья, и они влияли на уменьшение толщины слоев в мозге, а также вызывали его повреждения, включая такие области, как лобная доля, которая играет роль в контроле мышления и снижении активности в области, отвечающей за зрение», - сказал соавтор исследования Стивен Сильверстейн, директор по исследованиям в поведенческом здравоохранении Университета Рутгерса.

Хотя исследование не дало физиологического объяснения результатов, ученый отметил, что поскольку никотин и курение вредят сосудистой системе, исследование предполагает, что они также повреждают кровеносные сосуды и нейроны в сетчатке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Ученые рассказали о разных реакциях
Рената Литвинова поделилась снимком без
Ученые: Сахарный диабет повышает риск
“ВКонтакте” обзавелся похожим на TikTok
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с
Ученые: У заядлых курильщиков может
Самый полный китаец похудел за полгода
На официальных фото представлен
Ученые доказали способность клюквенного
Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию
Ученые рассказали о связи генов и
Актер Джон Траволта отмечает свое
Супруга Александра Овечкина получила
Ученые обнаружили в Румынии пещеру
Жители Швейцарии стали свидетелями
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь
Историческая премьера фильма премьера
Агния Осина призналась, что у нее
Звезда "Дом-2" Александра Черно
Полина Гагарина показала закулисье
Аделина Сотникова восхищена природой
В России ведется разработка космических
Просмотреть все новости