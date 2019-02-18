Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение





В исследовании приняли участие 71 человек, которые выкурили менее 15 сигарет за всю жизнь, и 63, употребляющих более 20 сигарет в день. У последних была диагностирована табачная зависимость и они отметили, что не пытались бросить курить. Участники эксперимента были в возрасте от 25 до 45 лет и имели нормальное или скорректированное зрение.Медики изучали то, как участники различали уровни контрастности и цвета, когда сидели на расстоянии более одного метра от 19-дюймового монитора с электронно-лучевой трубкой, который отображал стимулы, в то время как исследователи одновременно контролировали оба глаза.Полученные данные свидетельствуют о значительных изменениях в зрительно-красном и сине-желтом цветовом зрении курильщиков, что свидетельствует о том, что потребление веществ с нейротоксичными химическими веществами, такими как сигареты, может вызвать общую потерю цветового зрения. Они также обнаружили, что заядлые курильщики обладали меньшей способностью различать контрасты и цвета по сравнению с некурящими.«Сигаретный дым состоит из многочисленных соединений, которые вредны для здоровья, и они влияли на уменьшение толщины слоев в мозге, а также вызывали его повреждения, включая такие области, как лобная доля, которая играет роль в контроле мышления и снижении активности в области, отвечающей за зрение», - сказал соавтор исследования Стивен Сильверстейн, директор по исследованиям в поведенческом здравоохранении Университета Рутгерса.Хотя исследование не дало физиологического объяснения результатов, ученый отметил, что поскольку никотин и курение вредят сосудистой системе, исследование предполагает, что они также повреждают кровеносные сосуды и нейроны в сетчатке.