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Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном

Эксперты составили ТОП-5 концептов авто, которые могут похвастаться наиболее необычным дизайном. Воображение такие прототипы поражают своей неординарностью и смелостью, сообщают “Автоновости дня”.
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном

На пятую позицию эксперты поставили дебютировавший в 2015 году Lexus LF-SA. Из-за нестандартности модели не оценили ее даже поклонники бренда, хотя она и имеет вместимость до четырех человек при компактных габаритах.
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном

Четвертым оказался концепт 2005 года Nissan Pivo, имеющий вращающийся кузов и нестандартный внешний вид. Однако реализация замысла оказалась далека от идеала.
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном

Тройку открывает Ё-концепт, предложенный в России в 2011 году. Авто со смелым экстерьером и сдвижной дверью не нашло широкого отклика, и не поступило в серийное производство.
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном

Вторая позиция у концепта Honda Fuya-Jo, который должен был представлять собой мини-клуб для танцев, а не посиделок. Однако дизайн модели сделал ее мало напоминающей автомобиль.
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном

Первое место у Lada Rapan, выпущенной в России. Авто имело электромоторы, нестандартный дизайн, и было представлено еще в 1998 году. Тогда модель привлекла внимание широкой аудитории, однако до массового производства дело так и не дошло.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:50

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