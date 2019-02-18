Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с самым необычным дизайном





На пятую позицию эксперты поставили дебютировавший в 2015 году Lexus LF-SA. Из-за нестандартности модели не оценили ее даже поклонники бренда, хотя она и имеет вместимость до четырех человек при компактных габаритах.Четвертым оказался концепт 2005 года Nissan Pivo, имеющий вращающийся кузов и нестандартный внешний вид. Однако реализация замысла оказалась далека от идеала.Тройку открывает Ё-концепт, предложенный в России в 2011 году. Авто со смелым экстерьером и сдвижной дверью не нашло широкого отклика, и не поступило в серийное производство.Вторая позиция у концепта Honda Fuya-Jo, который должен был представлять собой мини-клуб для танцев, а не посиделок. Однако дизайн модели сделал ее мало напоминающей автомобиль.Первое место у Lada Rapan, выпущенной в России. Авто имело электромоторы, нестандартный дизайн, и было представлено еще в 1998 году. Тогда модель привлекла внимание широкой аудитории, однако до массового производства дело так и не дошло.