Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь поправилась за год проживания в Турции





С чем было связано такое решение - неизвестно.По фотографиям в Instagram стало понятно только то, что девушка проживает в жаркой стране только со своими сыновьями. А её муж Сергей, скорее всего работает в России.Накануне Дарья выставила на свою страницу в Instagram фото, которым шокировала подписчиков. В комментариях все начали обсуждать поправившуюся звезду. Чтобы вы понимали масштабы проблемы, Дарью сравнили с Александрой Черно. Ведь раньше фигуре главной блондинки "Дома-2" можно было позавидовать.Кто-то предположил, что в семье неполадки, и возможно Пынзарь стала запивать проблемы.А кто-то наоборот обвинил девушку в том, что она от хорошей жизни обленилась и стала очень много есть.