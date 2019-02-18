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Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь поправилась за год проживания в Турции

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь практически целый год проживала в Турции.

С чем было связано такое решение - неизвестно.

Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь поправилась за год проживания в Турции

По фотографиям в Instagram стало понятно только то, что девушка проживает в жаркой стране только со своими сыновьями. А её муж Сергей, скорее всего работает в России.

Накануне Дарья выставила на свою страницу в Instagram фото, которым шокировала подписчиков. В комментариях все начали обсуждать поправившуюся звезду. Чтобы вы понимали масштабы проблемы, Дарью сравнили с Александрой Черно. Ведь раньше фигуре главной блондинки "Дома-2" можно было позавидовать.

Кто-то предположил, что в семье неполадки, и возможно Пынзарь стала запивать проблемы.

Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь поправилась за год проживания в Турции

А кто-то наоборот обвинил девушку в том, что она от хорошей жизни обленилась и стала очень много есть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:45

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