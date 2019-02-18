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Историческая премьера фильма премьера "Тобола" в Тюмени: тысячный зал аплодировал стоя

В городе Тюмень, состоялась мировая премьера, исторического фильма про освоение Сибири, под названием "Тобол". Стоит обратить внимание на то, что данный фильм, пока еще нигде не показывали в России. Поэтому, мероприятие такого масштаба, для города будет историческим. Проводилось оно, возле дворца культуры "Нефтяник". На мероприятии собрались, как видные общественные деятели области, так и те актеры со съемочной группы, которые снимались в фильме. Они шли по ковровой дорожке, а неподалеку от них были петровские гвардейцы с факелами.
Историческая премьера фильма премьера "Тобола" в Тюмени: тысячный зал аплодировал стоя

Что думают актеры о проделанной работе?
Дмитрий Назаров, участник фильма, рассказал о трудностях съемок: "По моему профессиональному мнению, чем сложнее съемки, тем качественнее результат будет проделанной работы. Нам приходилось летать на самолетах, в разные места Сибири и не только, чтобы сделать качественный продукт. Приходилось почувствовать на себе, что такое сибирские морозы. Я лично ценю, проделанную работу над фильмом. Если бы фильм где-нибудь снимался рядом с Сочи, я думаю мы бы не получили такой качественной картины, которая сейчас у нас есть". Павел Табаков, о фильме много не говорил, но зато он поблагодарил всех участников, с кем ему пришлось поработать.

Торжественное мероприятие и награждение семьи орденом
Когда все гости собрались в ДК "Нефтяник", в котором к слову никогда не показывали фильмы, было сыграно симфоническим оркестром попурри, основанное на саундтреках из фильмов. Вся музыка, имеющаяся в фильме, написана композитором – А. Магакян. После того, как окончилась музыкальная часть церемонии, произошло награждение орденом "Родительской Славы", семьи Горшковых из Тюменской области. Они всей семьей, приняли участие в съемках исторического фильма. Награду давал Игорь Цуканов, уполномоченный президента страны по Уральскому Федеральному Округу. "Основу культуры нашего региона, составляют люди. Нет ничего ценнее, чем наши люди" сказано Цукановым.

"Мы гордимся, нашей историей"
Несколько известных общественных деятелей Тюменской области, также решили высказать несколько слов, о происходящем мероприятии. Владимир Якушев, министр ЖКХ и Строительства РФ, высказался о том, что когда он приезжал последний раз в Тобольск, то он не видел ни одного человека, которому бы не запомнился город. "Я подчеркиваю - Тобольск это наша гордость. Кто знает, может быть без Тобольска, той богатой Сибири, которая у нас есть, может быть, не было" сказано Якушевым. Директор "СИБУР Тобольск", тоже высказался о работе кинематографистов "Мы всегда согласны участвовать в таких проектах, с помощью которых, можно будет улучшить жизнь населения. Я думаю, что после фильма интерес к городу у жителей России, да и у тобольчан возрастет в разы".

Когда премьера?

Премьерные показы фильма, разделили на несколько частей в Тобольске и Тюмени, фильм будет показан - 16 февраля. В Москве можно будет ознакомиться с фильмом 19 февраля. Во всех кинотеатрах страны фильм "Тобол", можно будет посмотреть с 21 февраля.



 
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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 10:39

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