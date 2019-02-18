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Супруга Александра Овечкина получила огромный букет от "таинственного поклонника"

Супруга Александра Овечкина сообщила своим фанатам в Instagram, что получила огромный букет от "таинственного поклонника". Подписчики Анастасии Шубской пришли в восторг от ее нового поста.

Супруга Александра Овечкина получила огромный букет от "таинственного поклонника"

Супруги Александр Овечкин и Анастасия Шубская живут в США. Жена хоккеиста любит общаться со своими преданными подписчиками в социальной сети. Накануне на ее странице в Instagram появилось новое фото. На снимке запечатлена Анастасия Шубская, а рядом с ней стоит огромный букет. В комментарии супруга Александра Овечкина написала: "Спасибо, мой таинственный поклонник". В конце поста она поставила ссылку на странницу своего знаменитого мужа.

Супруга Александра Овечкина получила огромный букет от "таинственного поклонника"

Подписчики написали: "Настюша!!! Счастья вам! Очень Красиво!", "Самая красивая", "Фото очень классное", "Таинственный поклонник в лице любимого мужа, класс))", "Красота, просто супер", "Такой букет, только так для такой королевы!! Счастья вам с Сашей", "Муж у вас молодец))". Всего за сутки пост набрал более 35 тысяч лайков.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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