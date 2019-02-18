АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Звезда "Дом-2" Александра Черно встретится с мамой, которая находится в тюрьме

Участница "Дома-2" Александра Черно делилась о том, что у неё с мамой сложные отношения.

С самого детства её воспитывала бабушка, а мама строила свою личную жизнь.

Звезда "Дом-2" Александра Черно встретится с мамой, которая находится в тюрьме

Дело в том, что Александра появилась на свет, когда её маме было всего лишь 15 лет, а отцу 20. Конечно, родители не могли подарить ей хорошей жизни, ведь сами были ещё детьми. Мама начала выпивать, после несколько раз была поймана и осуждена на условный срок за воровство. Но теперь она отбывает наказание в местах лишения свободы.

Звезда "Дома-2" Александра Черно не может спокойно жить, зная, что она не видела с мамой уже очень много лет. В настоящее время она повзрослела и решила, что должна с ней встретиться. Ведь старые раны зажили, и она простила свою маму.

Накануне, девушка рассказала на своей странице в Instagram подписчикам о том, что хочет встретиться с близким человеком. Черно попросила дать совет, нужно ли им встречаться или оставить всё, как есть.

Звезда "Дом-2" Александра Черно встретится с мамой, которая находится в тюрьме
Звезда "Дом-2" Александра Черно встретится с мамой, которая находится в тюрьме

Подписчики проголосовали за то, чтобы девушка встретилась с родственницей, ведь ей также было нелегко за все эти годы. Многие посоветовали никого не слушать и действовать так, как велит сердце.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На официальных фото представлен
Ученые доказали способность клюквенного
Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию
Ученые рассказали о связи генов и
Актер Джон Траволта отмечает свое
Супруга Александра Овечкина получила
Ученые обнаружили в Румынии пещеру
Жители Швейцарии стали свидетелями
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь
Историческая премьера фильма премьера
Агния Осина призналась, что у нее
Звезда "Дом-2" Александра Черно
Полина Гагарина показала закулисье
Аделина Сотникова восхищена природой
В России ведется разработка космических
Звезда “Интернов” Дмитрий Митюрич ранен
Актриса Татьяна Лазарева обращалась к
Мария Распутина выгнала мужа из дома
Картина художника Чонтвари «Старый
Эмилия Спивак рассказала о работе в
Анна Плетнева рассказала о конфликте со
В Новосибирске 55-летний хоккеист
Лера Кудрявцева подтолкнула певца Шуру
Ученые выяснили последствия влияния
Певица Нюша соскучилась по пешим
Анна Хилькевич готовится к простуде
Египет добился от США возврата
В Приамурье избитый годовалый ребенок
Елена Темникова не смогла сняться в
Вера Брежнева устроила зажигательные
Просмотреть все новости