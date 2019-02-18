Звезда "Дом-2" Александра Черно встретится с мамой, которая находится в тюрьме









С самого детства её воспитывала бабушка, а мама строила свою личную жизнь.Дело в том, что Александра появилась на свет, когда её маме было всего лишь 15 лет, а отцу 20. Конечно, родители не могли подарить ей хорошей жизни, ведь сами были ещё детьми. Мама начала выпивать, после несколько раз была поймана и осуждена на условный срок за воровство. Но теперь она отбывает наказание в местах лишения свободы.Звезда "Дома-2" Александра Черно не может спокойно жить, зная, что она не видела с мамой уже очень много лет. В настоящее время она повзрослела и решила, что должна с ней встретиться. Ведь старые раны зажили, и она простила свою маму.Накануне, девушка рассказала на своей странице в Instagram подписчикам о том, что хочет встретиться с близким человеком. Черно попросила дать совет, нужно ли им встречаться или оставить всё, как есть.Подписчики проголосовали за то, чтобы девушка встретилась с родственницей, ведь ей также было нелегко за все эти годы. Многие посоветовали никого не слушать и действовать так, как велит сердце.