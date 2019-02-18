Лера Кудрявцева подтолкнула певца Шуру к решению воспользоваться услугами суррогатной матери





Как заявляют источники, не так давно у Шуры имела место встреча с Лерой Кудрявцевой, и именно знаменитость помогла коллеге воспользоваться услугами суррогатного материнства. Хотя 43-летний певец так и не обзавелся второй половиной, он серьезно обеспокоен вопросом потомства, поэтому и готовится обратиться к тому, кто сможет выносить его малыша. При этом женщина, которая согласится стать суррогатной матерью, может получить от звезды порядка 1,8 млн рублей. Усиленно заняться реализацией этого вопроса Шура намерен после того, как окончательно решит квартирный вопрос.После этой новости в Сети развернулись новые обсуждения в пользу того, что Кудрявцева тоже прибегала к услугам суррогатной матери. Впрочем, сама телеведущая называет слухи домыслами, подчеркивая, что дочь рожала самостоятельно.