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В Metro: Exodus нашли отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года

Зарубежный стример Jimmy_Garbuglio во время прохождения шутера Metro: Exodus нашёл интересную отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы осуществили несколько атак на территории Соединённых Штатов.
В Metro: Exodus нашли отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года

Так, в одной их комнат подземного комплекса можно увидеть стеллаж с различной информацией, разделенной по годам и месяцам, но именно в ячейке сентября 2001 года ничего нет – только небольшой игрушечный самолёт. Пользователи зарубежных форумов по-разному оценили данную «пасхалку»: кто-то отнёсся к ней настороженно, другие же раскритиковали разработчиков за не самую лучшую попытку «пошутить».

Напомним, что последняя часть трилогии Metro под названием Exodus вышла 2 дня назад на всех основных игровых платформах. Несмотря на то, что в тот день вышло ещё 3 крупных проекта, шутер от украинских разработчиков бы оценен выше всего.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:23

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