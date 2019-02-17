В Metro: Exodus нашли отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года





Так, в одной их комнат подземного комплекса можно увидеть стеллаж с различной информацией, разделенной по годам и месяцам, но именно в ячейке сентября 2001 года ничего нет – только небольшой игрушечный самолёт. Пользователи зарубежных форумов по-разному оценили данную «пасхалку»: кто-то отнёсся к ней настороженно, другие же раскритиковали разработчиков за не самую лучшую попытку «пошутить».Напомним, что последняя часть трилогии Metro под названием Exodus вышла 2 дня назад на всех основных игровых платформах. Несмотря на то, что в тот день вышло ещё 3 крупных проекта, шутер от украинских разработчиков бы оценен выше всего.