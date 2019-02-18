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Составлен список авто, выпуск которых прекратится в 2019 году

Специалисты составили список транспортных средств, выпуск которых прекратится в текущем году. По словам экспертов, будет наблюдаться прекращение серийного выпуска многих моделей.
Составлен список авто, выпуск которых прекратится в 2019 году

В июле этого года завершат сборку версии Volvo V40. Автомобиль на рынке заменит компакт-кросс XC40, который по габаритам будет немного уступать модели. Opel Adam планируют производить только до мая. Ему заменой выступит Grandland X. Ещё с рынка уйдёт вариация Opel Cascada вследствие слабого спроса.

С авторынка также уйдёт Mitsubishi Pajero после 36 лет постоянного выпуска. Вместо этого варианта выпустят специальную версию транспортного средства с индексом Final Edition. Автомобиль будет выпущен лимитированной серией – 1 000 экземпляров.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

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