Составлен список авто, выпуск которых прекратится в 2019 году





В июле этого года завершат сборку версии Volvo V40. Автомобиль на рынке заменит компакт-кросс XC40, который по габаритам будет немного уступать модели. Opel Adam планируют производить только до мая. Ему заменой выступит Grandland X. Ещё с рынка уйдёт вариация Opel Cascada вследствие слабого спроса.С авторынка также уйдёт Mitsubishi Pajero после 36 лет постоянного выпуска. Вместо этого варианта выпустят специальную версию транспортного средства с индексом Final Edition. Автомобиль будет выпущен лимитированной серией – 1 000 экземпляров.