Составлен список авто, выпуск которых прекратится в 2019 году
Специалисты составили список транспортных средств, выпуск которых прекратится в текущем году. По словам экспертов, будет наблюдаться прекращение серийного выпуска многих моделей.
В июле этого года завершат сборку версии Volvo V40. Автомобиль на рынке заменит компакт-кросс XC40, который по габаритам будет немного уступать модели. Opel Adam планируют производить только до мая. Ему заменой выступит Grandland X. Ещё с рынка уйдёт вариация Opel Cascada вследствие слабого спроса.
С авторынка также уйдёт Mitsubishi Pajero после 36 лет постоянного выпуска. Вместо этого варианта выпустят специальную версию транспортного средства с индексом Final Edition. Автомобиль будет выпущен лимитированной серией – 1 000 экземпляров.
В июле этого года завершат сборку версии Volvo V40. Автомобиль на рынке заменит компакт-кросс XC40, который по габаритам будет немного уступать модели. Opel Adam планируют производить только до мая. Ему заменой выступит Grandland X. Ещё с рынка уйдёт вариация Opel Cascada вследствие слабого спроса.
С авторынка также уйдёт Mitsubishi Pajero после 36 лет постоянного выпуска. Вместо этого варианта выпустят специальную версию транспортного средства с индексом Final Edition. Автомобиль будет выпущен лимитированной серией – 1 000 экземпляров.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41