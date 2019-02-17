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NASA: На Землю летит 85-метровый опасный астероид

Специалисты NASA выступили с заявлением, что к Земле приближается опасный астероид, который достигает 85-ти метров. Небесное тело летит на планету со скоростью 48 тысяч километров в час.
NASA: На Землю летит 85-метровый опасный астероид

Ученые говорят о том, что астероид 2013 MD8 может столкнуться с Землей уже на следующей недели. Специалисты подсчитали: космическая скала должна появиться поблизости с планетой 19 февраля, во второй половине дня. По результатам их исследований оно должно пролететь мимо планеты. Эксперты утверждают, что малейшее изменение траектории объекта приведет к масштабной катастрофе.

Космическое тело MD8 – яркий пример «околоземного объекта», называемого NEO. Он является кометой или астероидом, которые проходят по траектории, расположенной в орбите Земли. Периодически NEO пролетают очень близко от планеты, однако на ее поверхности оказываются редко.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:01

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