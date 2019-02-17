NASA: На Землю летит 85-метровый опасный астероид





Ученые говорят о том, что астероид 2013 MD8 может столкнуться с Землей уже на следующей недели. Специалисты подсчитали: космическая скала должна появиться поблизости с планетой 19 февраля, во второй половине дня. По результатам их исследований оно должно пролететь мимо планеты. Эксперты утверждают, что малейшее изменение траектории объекта приведет к масштабной катастрофе.Космическое тело MD8 – яркий пример «околоземного объекта», называемого NEO. Он является кометой или астероидом, которые проходят по траектории, расположенной в орбите Земли. Периодически NEO пролетают очень близко от планеты, однако на ее поверхности оказываются редко.