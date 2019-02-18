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Эксперты назвали привычки, убивающие автомобиль

Эксперты рассказали, какие вредные привычки автомобилистов приводят к поломке их транспортного средства. Чаще всего сами водители становятся виновниками неполадок.
Эксперты назвали привычки, убивающие автомобиль

Одной из первых причин является безразличие, которым часто «грешат» владельцы. Ведь мало кто проверяет уровень жидкостей в бочках или чистый ли ремень ГРМ, и находятся даже такие, кто совершенно не обращает внимания на стук под капотом во время движения автомобиля. Также многие верят рекламным слогам о том, что масло в двигателе можно не менять, если машина не «прошла» 15 000 километров. А на самом деле его замена должна производиться не реже, чем после 7000 километров, если ездить по городу. Из-за перегрева происходит деградация смазочного материала и ускоряется окисление. Также вредной привычкой является заправка топлива с низким октановым числом, из-за чего часто перегревается сам двигатель, разрушаются поршни и прогорают прокладки головки блока цилиндров.

Ездить на «холодном» двигателе также не рекомендуется, есть вероятность повредить агрегат, а недостаток топлива, скорее всего, приведет к поломке бензонасоса. Следует соблюдать баланс давления в шинах, нельзя, чтобы они были перекачены или спущены, из-за этого они могут быстро изнашиваться. Нужно избегать резкого старта с места и притормаживать, когда на пути неровности. И наконец, автомобилю может навредить привычка «заламывать» рулевое колесо «до предела». Что касается регулярности водных процедур, то о них также не стоит забывать и проделывать не реже двух раз в месяц.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:11

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