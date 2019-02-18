Эксперты назвали привычки, убивающие автомобиль





Одной из первых причин является безразличие, которым часто «грешат» владельцы. Ведь мало кто проверяет уровень жидкостей в бочках или чистый ли ремень ГРМ, и находятся даже такие, кто совершенно не обращает внимания на стук под капотом во время движения автомобиля. Также многие верят рекламным слогам о том, что масло в двигателе можно не менять, если машина не «прошла» 15 000 километров. А на самом деле его замена должна производиться не реже, чем после 7000 километров, если ездить по городу. Из-за перегрева происходит деградация смазочного материала и ускоряется окисление. Также вредной привычкой является заправка топлива с низким октановым числом, из-за чего часто перегревается сам двигатель, разрушаются поршни и прогорают прокладки головки блока цилиндров.Ездить на «холодном» двигателе также не рекомендуется, есть вероятность повредить агрегат, а недостаток топлива, скорее всего, приведет к поломке бензонасоса. Следует соблюдать баланс давления в шинах, нельзя, чтобы они были перекачены или спущены, из-за этого они могут быстро изнашиваться. Нужно избегать резкого старта с места и притормаживать, когда на пути неровности. И наконец, автомобилю может навредить привычка «заламывать» рулевое колесо «до предела». Что касается регулярности водных процедур, то о них также не стоит забывать и проделывать не реже двух раз в месяц.