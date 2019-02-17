Курт Волкер рассказал о взятой Россией паузе в переговорах по вопросу Украины
Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер рассказал, что Российская Федерация взяла паузу в переговорах, которые касаются вопроса Украины. Отмечается, что власти России приняли данное решение до момента оглашения конечного результата президентских выборов, которые состоятся в Украине 31 марта текущего года.
По сообщению издания «Слово и Дело», специальный представитель США по вопросам Украины выступил с заявлением, что представители России отказались принимать участие в переговорах, которые предназначены для урегулирования конфликта, возникшего внутри страны. Выступающий подчеркнул: власти США всегда готовы к встрече и переговорам, однако Москва не изъявляет какой-либо заинтересованности в решении возникшего вопроса. По словам Волкера, Россия заявила о нежелании предпринимать какие-то действия в то время, как в Украине проходят выборы Президента.
В своем рассказе спецпредставитель США отметил, что на сегодняшний день Минские соглашения не исполняются необходимым образом. Он заявил, что не Россия не произвела отвод тяжелого вооружения и не прекращала огонь.
По сообщению издания «Слово и Дело», специальный представитель США по вопросам Украины выступил с заявлением, что представители России отказались принимать участие в переговорах, которые предназначены для урегулирования конфликта, возникшего внутри страны. Выступающий подчеркнул: власти США всегда готовы к встрече и переговорам, однако Москва не изъявляет какой-либо заинтересованности в решении возникшего вопроса. По словам Волкера, Россия заявила о нежелании предпринимать какие-то действия в то время, как в Украине проходят выборы Президента.
В своем рассказе спецпредставитель США отметил, что на сегодняшний день Минские соглашения не исполняются необходимым образом. Он заявил, что не Россия не произвела отвод тяжелого вооружения и не прекращала огонь.
Политика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:57