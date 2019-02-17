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Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB

Представителями концерна "Калашников" был представлен самовзрывающийся современный беспилотник БПЛА KYB. Показ прошёл во время оборонной выставки IDEX-2019.
Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB

Беспилотный современный аппарат уже прошёл все требуемые испытания. Новинка полностью готова к использованию. Новая модель беспилотного аппарата, показанная во время экспозиции, обладает габаритами, вдвое меньшими в сравнении с реальными. Данный аппарат будет передвигаться со скоростью 80-130 км/час. Длительность работы устройства достигает полчаса. Модель максимально может переносить вес до 3 кг.

Стоит отметить, что беспилотник после старта осуществляет движение к заданной цели. Затем аппарат взрывается. Новинку выпускают специалисты фирмы Zala aero.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:41

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