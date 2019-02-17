Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая развелись из-за ее измены
Популярный эстрадный исполнитель 90-х годов Евгений Белоусов развелся с певицей Натальей Ветлицкой из-за измены супруги. Общественности об этом рассказал друг покойной звезды Андрей Разин.
Этой осенью исполнитель таких хитов как «Ночное такси» и «Девчонка-девчоночка» Евгений Белоусов мог отмечать 55-летний юбилей. Артист ушел из жизни 22 года назад из-за острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Несмотря на то, что за ним всегда бегали толпы девушек-фанаток, знаменитость предпочитал держать их на расстоянии.
Поклонникам творчества Белоусова о его личной жизни поведали друзья певца в эфире программы «Привет, Андрей». Музыкальный продюсер артиста Марта Могилевская рассказала, что это она познакомила исполнителя с его будущей женой, а на тот момент начинающей певицей Натальей Ветлицкой. Это произошло на съемках передачи «Новогодний огонек», где исполнительница присутствовала в качестве партнерши режиссера Вадима Короткова. Познакомившись с Евгением Белоусовым, она не смогла сдержать своих эмоций и влюбилась. Роман молодых людей был ярким и бурным. Спустя несколько дней они переехали жить в Зеленоград к другу продюсеру Бари Алибасову. Еще через короткое время пара отправилась в ЗАГС и узаконила свои отношения, а девятью днями позже супруги развелись.
О причине разрыва отношений аудитории программы рассказал близкий друг Евгения Белоусова Андрей Разин. Оказывается, не успев на свой рейс, певец неожиданно вернулся домой, где застал молодую супругу в постели с другим мужчиной. Близкие люди исполнителя говорят о том, что Ветлицкая изменила ему с очень известным артистом, однако имени его не называют.
Этой осенью исполнитель таких хитов как «Ночное такси» и «Девчонка-девчоночка» Евгений Белоусов мог отмечать 55-летний юбилей. Артист ушел из жизни 22 года назад из-за острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Несмотря на то, что за ним всегда бегали толпы девушек-фанаток, знаменитость предпочитал держать их на расстоянии.
Поклонникам творчества Белоусова о его личной жизни поведали друзья певца в эфире программы «Привет, Андрей». Музыкальный продюсер артиста Марта Могилевская рассказала, что это она познакомила исполнителя с его будущей женой, а на тот момент начинающей певицей Натальей Ветлицкой. Это произошло на съемках передачи «Новогодний огонек», где исполнительница присутствовала в качестве партнерши режиссера Вадима Короткова. Познакомившись с Евгением Белоусовым, она не смогла сдержать своих эмоций и влюбилась. Роман молодых людей был ярким и бурным. Спустя несколько дней они переехали жить в Зеленоград к другу продюсеру Бари Алибасову. Еще через короткое время пара отправилась в ЗАГС и узаконила свои отношения, а девятью днями позже супруги развелись.
О причине разрыва отношений аудитории программы рассказал близкий друг Евгения Белоусова Андрей Разин. Оказывается, не успев на свой рейс, певец неожиданно вернулся домой, где застал молодую супругу в постели с другим мужчиной. Близкие люди исполнителя говорят о том, что Ветлицкая изменила ему с очень известным артистом, однако имени его не называют.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:11