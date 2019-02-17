Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая развелись из-за ее измены





Этой осенью исполнитель таких хитов как «Ночное такси» и «Девчонка-девчоночка» Евгений Белоусов мог отмечать 55-летний юбилей. Артист ушел из жизни 22 года назад из-за острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Несмотря на то, что за ним всегда бегали толпы девушек-фанаток, знаменитость предпочитал держать их на расстоянии.Поклонникам творчества Белоусова о его личной жизни поведали друзья певца в эфире программы «Привет, Андрей». Музыкальный продюсер артиста Марта Могилевская рассказала, что это она познакомила исполнителя с его будущей женой, а на тот момент начинающей певицей Натальей Ветлицкой. Это произошло на съемках передачи «Новогодний огонек», где исполнительница присутствовала в качестве партнерши режиссера Вадима Короткова. Познакомившись с Евгением Белоусовым, она не смогла сдержать своих эмоций и влюбилась. Роман молодых людей был ярким и бурным. Спустя несколько дней они переехали жить в Зеленоград к другу продюсеру Бари Алибасову. Еще через короткое время пара отправилась в ЗАГС и узаконила свои отношения, а девятью днями позже супруги развелись.О причине разрыва отношений аудитории программы рассказал близкий друг Евгения Белоусова Андрей Разин. Оказывается, не успев на свой рейс, певец неожиданно вернулся домой, где застал молодую супругу в постели с другим мужчиной. Близкие люди исполнителя говорят о том, что Ветлицкая изменила ему с очень известным артистом, однако имени его не называют.