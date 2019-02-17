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В Сети опубликован рендер универсала Renault Clio Grandtour 2020

Французская компания Renault опубликовала информацию, когда будет стартовать сборка модернизированной версии внедорожника Captur. Представители студии X-Tomi Design выложили в Сеть рендер, на котором изображен возможный внешний дизайн новинки Clio Grandtour 2020 года.
В Сети опубликован рендер универсала Renault Clio Grandtour 2020

По сообщению сотрудников корпорации, обновленный автомобиль сойдет с конвейера летом текущего года. Исходя из представленного рендера, реслайлинговую модель оснастят платформой CMF-B, такой же архитектуры, как и в автомобилях Clio. Эксперты предполагают, что транспортное средство сохранит стилистику своих предшественников. По их мнению, изменения затронут пропорции кузова. Имеющееся изображение показывает удлинение капота за счет отодвинутой назад передней стойки и лобового стекла. Скорее всего, в подкапотное пространство кроссовера поставят мотор с объемом 1 или 1,3 литра.

Представители бренда еще не прокомментировали выпуск Grandtour для модели Clio. Эксперты говорят о том, что компания опасается появления внутренней конкуренции. Пользователи Сети предполагают: если Clio Grandtour поступит в продажу, то она получит такие же технические характеристики как и Captur.

Компания представит свою новинку на женевском автосалоне в начале весны 2019 года.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:28

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