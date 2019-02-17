Ученые: «Умные» пластыри снижают риск ампутации у диабетиков
Ученым удалось создать «умный» пластырь, способный быстро заживить раны и снизить вероятность ампутации и пациентов с диабетом с язвами на ногах. Новинка под названием UrgoStart способна спасти до 3 тысяч пациентов ежегодно.
Микроорганизмы в пенистой прокладке и стерильные волокна в липкой повязке способны взаимодействовать с кожными бактериями, начиная при этом процессы по заживлению тканей. Более того, пластырь не теряет своей стерильности на протяжении 7 дней. Как сообщают специалисты, благодаря этому методу лечения удастся спасти от ампутации диабетиков, которые в среднем по полгода борются с язвами на ногах.
Согласно статистике, каждый год в Великобритании более 100 000 человек страдают от осложнения от диабета. По мнению ученых, в случае запуска производства данных пластырей, удастся раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Микроорганизмы в пенистой прокладке и стерильные волокна в липкой повязке способны взаимодействовать с кожными бактериями, начиная при этом процессы по заживлению тканей. Более того, пластырь не теряет своей стерильности на протяжении 7 дней. Как сообщают специалисты, благодаря этому методу лечения удастся спасти от ампутации диабетиков, которые в среднем по полгода борются с язвами на ногах.
Согласно статистике, каждый год в Великобритании более 100 000 человек страдают от осложнения от диабета. По мнению ученых, в случае запуска производства данных пластырей, удастся раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:51