В Ленинградской области пассажир рейса Псков-Петербург зарезал мужчину в автобусе
В рейсовом автобусе, который двигался по направлению из Пскова в Санкт-Петербург, от ножевого ранения умер один из пассажиров. Подозреваемый изначально был обезврежен водителями транспортного средства, а на данный момент задержан представителями власти Ленинградской области.
Конфликт произошел в салоне автобуса, в субботу 16 февраля, в период проезда по территории Гатчинского района. В информации, которую предоставили представители Следственного управления СКР по Ленинградской области, говорится о том, что 59-летний пассажир автобуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неподобающе. Второй пассажир, 42-летний мужчина, сделал дебоширу несколько замечаний, на которые получил ответ в виде удара ножом в область шеи. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Свидетели информировали о ситуации водителей, которые смогли обезвредить злоумышленника.
Задержанным оказался житель Вологодской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления, совершенные с корыстными целями.
На данный момент против подозреваемого заведено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Убийство».
Конфликт произошел в салоне автобуса, в субботу 16 февраля, в период проезда по территории Гатчинского района. В информации, которую предоставили представители Следственного управления СКР по Ленинградской области, говорится о том, что 59-летний пассажир автобуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неподобающе. Второй пассажир, 42-летний мужчина, сделал дебоширу несколько замечаний, на которые получил ответ в виде удара ножом в область шеи. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Свидетели информировали о ситуации водителей, которые смогли обезвредить злоумышленника.
Задержанным оказался житель Вологодской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления, совершенные с корыстными целями.
На данный момент против подозреваемого заведено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Убийство».
Происшествия
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:39