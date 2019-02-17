АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

В Ленинградской области пассажир рейса Псков-Петербург зарезал мужчину в автобусе

В рейсовом автобусе, который двигался по направлению из Пскова в Санкт-Петербург, от ножевого ранения умер один из пассажиров. Подозреваемый изначально был обезврежен водителями транспортного средства, а на данный момент задержан представителями власти Ленинградской области.
В Ленинградской области пассажир рейса Псков-Петербург зарезал мужчину в автобусе

Конфликт произошел в салоне автобуса, в субботу 16 февраля, в период проезда по территории Гатчинского района. В информации, которую предоставили представители Следственного управления СКР по Ленинградской области, говорится о том, что 59-летний пассажир автобуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неподобающе. Второй пассажир, 42-летний мужчина, сделал дебоширу несколько замечаний, на которые получил ответ в виде удара ножом в область шеи. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Свидетели информировали о ситуации водителей, которые смогли обезвредить злоумышленника.

Задержанным оказался житель Вологодской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления, совершенные с корыстными целями.

На данный момент против подозреваемого заведено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Убийство».



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали шесть сжигающих жир на
В Ленинградской области пассажир рейса
В Башкирии пьяный водитель насмерть
Ирина Толмацкая: Дэцл скончался
В Сети появилось видео нового
В Индии мужчина содрал кожу с 4-летней
Юлия Ковальчук показала в Instagram
Лучше Весты»: Эксперт оценил
Адвокат Сергей Жорин посоветовал
Ляйсан Утяшева учится познавать и
В Сеть попали качественные рендеры Vivo
Названы способы сделать кофе вкуснее и
Анастасия Волочкова заявила, что
Военный эксперт прокомментировал
Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных
В Небе Израиля очевидцы увидели
Ученые: Фасоль является лучшим дешевым
Украинский депутат Сергей Каплин
Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал
Ученые: Летом Европа может превратиться
Ученые назвали самую полезную диету для
Светлана Пермякова отмечает 47-ой день
Битва флагманов: Эксперты сравнили
Илон Маск назвал результаты
Xiaomi работает над всплывающей камерой
Юлию Барановскую раскритиковали за
Новый игровой смартфон третьей
Анастасия Квитко показала подтянутые
Ученые опубликовали ТОП-10 развенчанных
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова
Просмотреть все новости