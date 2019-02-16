У Vivo появится новая технология супербыстрой зарядки для смартфонов





В данном случае мощность используемого зарядного устройства достигает 44 Вт. Пока отсутствует информация о сроке появления данной технологии в устройствах Vivo. Есть вероятность, что первая модель будет показана в рамках MWC 2019. Супербыстрая зарядка вряд ли будет применяться в бюджетных версиях.В дальнейшем данный тренд также могут поддержать прочие бренды. Таким образом, технология супербыстрой современной зарядки в следующем году, возможно, станет более распространённой, а также доступной.