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В YouTube показали реалистичный концепт операционки iOS 13

В YouTube дизайнер ConceptsiPhone показал реалистичный новый концепт операционки iOS 13. Из прототипа видно, что OS Apple будет иметь настраиваемый удобный экран блокировки.
В YouTube показали реалистичный концепт операционки iOS 13

Пользователь сможет самостоятельно перемещать имеющиеся на панели ярлыки, добавлять собственные. Дизайнером не исключается появление на «яблочных» устройствах режима под названием Always On Display. Из концепта видно, что внешний вид iOS 13 не подвергнут серьезным изменениям. Разработчиками задуман только ряд обновлений для дизайна OS от Apple. Речь идёт о темном режиме, новых иконках программ, лаконичности и простоте. Полезными нововведениями стоит назвать возможность сворачивания входящего звонка, не отклоняя вызов, улучшение, которое запрещает голосовому помощнику перекрывать приложение, которое запустили.

iOS 13 предусматривает гостевой режим для современных iPad. Пользователи свой профиль могут отыскать в настройках. Автор концепта считает, что любые программы в OS будут блокироваться с помощью Touch ID/Face ID. Специалисты оценивают этот вариант «яблочной» новинки как самый реалистичный.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:48

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