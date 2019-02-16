Бывший муж почти довел Татьяну Васильеву до гибели





Васильева смогла построить успешную карьеру, однако не смогла устроить свою личную жизнь. Татьяна призналась ведущей шоу, почему потерпели крах ее оба брака. Первого мужа Анатолия Васильева актриса бросила сама, потому что на тот момент была безумно влюблена в актера Георгия Мартиросяна, ставшего ее вторым супругом. Однако во время 12-летней совместной жизни киноактриса последние пять лет провела в страданиях, так как муж изменял ей.Васильева заявила, что наступил такой момент, когда она решилась на безумный поступок - погибнуть. Знаменитость призналась, что благодаря старшей сестре Алле, которая постоянно была рядом, она до сих пор жива. В 1995 году Татьяна рассталась с Георгием Мартиросяном. С той поры актриса больше не выходила замуж.