Ученые: Сон с открытым ртом повышает риск возникновения кариеса
Ученые из Новой Зеландии, проведя исследование, смогли определить, что человек, который спит с открытым ртом, вредит своему здоровью. В данном случае увеличивается риск появления кариеса.
По словам научных деятелей, сон с открытым ртом провоцирует пересыхание слизистой полости. По результатам исследования стало известно, что эта привычка постепенно повышает уровень кислотности в человеческом организме. При этом все появляющиеся процессы являются взаимосвязанными. Они постепенно отображаются на общем самочувствии.
Примечательным является то, что сон с открытым ртом может приводить к повреждению зубной эмали. Вследствие этого увеличивается опасность развития кариеса. По словам экспертов, многие пациенты в данном случае могут жаловаться на боли в желудке либо кишечнике.
По словам научных деятелей, сон с открытым ртом провоцирует пересыхание слизистой полости. По результатам исследования стало известно, что эта привычка постепенно повышает уровень кислотности в человеческом организме. При этом все появляющиеся процессы являются взаимосвязанными. Они постепенно отображаются на общем самочувствии.
Примечательным является то, что сон с открытым ртом может приводить к повреждению зубной эмали. Вследствие этого увеличивается опасность развития кариеса. По словам экспертов, многие пациенты в данном случае могут жаловаться на боли в желудке либо кишечнике.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11