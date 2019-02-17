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Ученые: Сон с открытым ртом повышает риск возникновения кариеса

Ученые из Новой Зеландии, проведя исследование, смогли определить, что человек, который спит с открытым ртом, вредит своему здоровью. В данном случае увеличивается риск появления кариеса.
Ученые: Сон с открытым ртом повышает риск возникновения кариеса

По словам научных деятелей, сон с открытым ртом провоцирует пересыхание слизистой полости. По результатам исследования стало известно, что эта привычка постепенно повышает уровень кислотности в человеческом организме. При этом все появляющиеся процессы являются взаимосвязанными. Они постепенно отображаются на общем самочувствии.

Примечательным является то, что сон с открытым ртом может приводить к повреждению зубной эмали. Вследствие этого увеличивается опасность развития кариеса. По словам экспертов, многие пациенты в данном случае могут жаловаться на боли в желудке либо кишечнике.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11

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