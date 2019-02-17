Ученые: Сон с открытым ртом повышает риск возникновения кариеса





По словам научных деятелей, сон с открытым ртом провоцирует пересыхание слизистой полости. По результатам исследования стало известно, что эта привычка постепенно повышает уровень кислотности в человеческом организме. При этом все появляющиеся процессы являются взаимосвязанными. Они постепенно отображаются на общем самочувствии.Примечательным является то, что сон с открытым ртом может приводить к повреждению зубной эмали. Вследствие этого увеличивается опасность развития кариеса. По словам экспертов, многие пациенты в данном случае могут жаловаться на боли в желудке либо кишечнике.