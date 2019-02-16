Эксперты рассказали, какими бактериями насыщен смартфон





Давние исследования ученых подтвердили опасения, что телефоны способствуют распространению инфекций в больницах. В среднем, у 95% врачей девайс имеют следы бактериального загрязнения. Научная работа американского микробиолога Чарльза Герба показала: гаджеты в среднем в 10 раз грязнее туалетов. По его мнению, это связано с тем, что большинство пользователей пренебрегает тщательной обработкой смартфона. В итоге в среднестатистическом устройстве находится более 16 000 бактерий: например, кишечная палочка, золотистый стафилококк или синегнойная палочка, впрочем, это довольно редкие представители микробного мира в девайсах.Специалисты советуют никогда не использовать гаджет в туалете, ведь после его смыва в комнате распространяются тысячи микрочастиц из унитаза. Кроме того, не стоит брать в руки чужой смартфон без надобности, особенно аппарат заболевшего человека. В заключении эксперты рекомендуют 2-3 раза в месяц протирать смартфон 40-процентным раствором спирта.