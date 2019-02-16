Анна Банщикова в Instagram рассказала поклонникам ряд неожиданных фактов о себе

По словам Банщиковой, у нее не было бы интимных отношений с мужчиной, который любит заправлять футболку в штаны. У артистки не растут на ногах волосы. Кинозвезда также ненавидит розы, свадьбы и пафосные слова, собирать чемодан, при этом не умеет принимать самостоятельно решения. Актриса отметила, что она любит выпить, однако практически не пьянеет. Знаменитость в конце подчеркнула, что она постоянно опаздывает на 15 мин.Пост в течение суток собрал свыше 7 тысяч одобрительных лайков и более 200 комментариев. По словам фолловеров, им очень интересно узнать новое о своей любимой актрисе. Подписчики заявили, что все пункты поддерживают, однако сами во всем бы никогда не сознались.