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Анна Банщикова в Instagram рассказала поклонникам ряд неожиданных фактов о себе

Актриса Анна Банщикова приняла решение присоединиться к флешмобу, рассказав поклонникам ряд неожиданных фактов о себе. Соответствующий пост артистка оставила в соцсети Instagram.
Анна Банщикова в Instagram рассказала поклонникам ряд неожиданных фактов о себе

По словам Банщиковой, у нее не было бы интимных отношений с мужчиной, который любит заправлять футболку в штаны. У артистки не растут на ногах волосы. Кинозвезда также ненавидит розы, свадьбы и пафосные слова, собирать чемодан, при этом не умеет принимать самостоятельно решения. Актриса отметила, что она любит выпить, однако практически не пьянеет. Знаменитость в конце подчеркнула, что она постоянно опаздывает на 15 мин.

Пост в течение суток собрал свыше 7 тысяч одобрительных лайков и более 200 комментариев. По словам фолловеров, им очень интересно узнать новое о своей любимой актрисе. Подписчики заявили, что все пункты поддерживают, однако сами во всем бы никогда не сознались.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:11

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