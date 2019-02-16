На Марсе заметили преследовавшего марсоход инопланетянина





Ученые уверены в том, что объект, который им удалось рассмотреть, однозначно живой. К такому выводу исследовали пришли, изучив предыдущие снимки, на которых данное пятно не наблюдается. На сегодняшний день сотрудники NASA не могут более подробно установить происхождение объекта и дать объяснения его появлению. Специалисты не спешат давать официальные комментарии по поводу обнародованных в Сети фотографий.Некоторые эксперты говорят о том, что обнаружение неопознанного живого объекта может быть свидетельством существования инопланетного разума.