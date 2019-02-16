На Марсе заметили преследовавшего марсоход инопланетянина
На планете Марс ученым удалось зафиксировать пятно белого цвета, которое передвигалась по ее поверхности. Специалисты предположили, что это может быть инопланетный житель, преследующий технику, прибывшую с Земли.
Ученые уверены в том, что объект, который им удалось рассмотреть, однозначно живой. К такому выводу исследовали пришли, изучив предыдущие снимки, на которых данное пятно не наблюдается. На сегодняшний день сотрудники NASA не могут более подробно установить происхождение объекта и дать объяснения его появлению. Специалисты не спешат давать официальные комментарии по поводу обнародованных в Сети фотографий.
Некоторые эксперты говорят о том, что обнаружение неопознанного живого объекта может быть свидетельством существования инопланетного разума.
Ученые уверены в том, что объект, который им удалось рассмотреть, однозначно живой. К такому выводу исследовали пришли, изучив предыдущие снимки, на которых данное пятно не наблюдается. На сегодняшний день сотрудники NASA не могут более подробно установить происхождение объекта и дать объяснения его появлению. Специалисты не спешат давать официальные комментарии по поводу обнародованных в Сети фотографий.
Некоторые эксперты говорят о том, что обнаружение неопознанного живого объекта может быть свидетельством существования инопланетного разума.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:45