Эксперты назвали популярные у перекупщиков авто





В ином случае покупатель просто-напросто рискует приобрести транспортное средство с огромным количеством неисправностей. Первой моделью, на которую стоит обратить внимание, является Hyundаi Sоlаris. Поскольку машина бюджетная, у перекупщиков она пользуется огромной популярностью. Как правило, они приобретает её по низкой цене, а затем производят косметический ремонт корпуса транспорта. В итоге авто приобретает товарный вид и повышенную стоимость. Ещё одной популярной моделью в РФ является Renault Logan – из-за большого спроса на неё со стороны таксистов недобросовестные перекупщики могут обмануть покупателя со стоимостью и общим состоянием машины.Третье место досталось Mitsubishi Lancer IX, известной своей большой динамикой. На сегодняшний день огромной популярностью пользуются модели, выпущенные более 10 лет назад.