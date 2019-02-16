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Эксперты назвали популярные у перекупщиков авто

Специалисты выяснили, какие методы защиты от перекупщика наиболее действенны на вторичном рынке авто. Кроме того, были определены самые популярные машины данного сегмента, но в то же время эксперты советуют проявлять повышенную внимательность при выборе.
Эксперты назвали популярные у перекупщиков авто

В ином случае покупатель просто-напросто рискует приобрести транспортное средство с огромным количеством неисправностей. Первой моделью, на которую стоит обратить внимание, является Hyundаi Sоlаris. Поскольку машина бюджетная, у перекупщиков она пользуется огромной популярностью. Как правило, они приобретает её по низкой цене, а затем производят косметический ремонт корпуса транспорта. В итоге авто приобретает товарный вид и повышенную стоимость. Ещё одной популярной моделью в РФ является Renault Logan – из-за большого спроса на неё со стороны таксистов недобросовестные перекупщики могут обмануть покупателя со стоимостью и общим состоянием машины.

Третье место досталось Mitsubishi Lancer IX, известной своей большой динамикой. На сегодняшний день огромной популярностью пользуются модели, выпущенные более 10 лет назад.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:58

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