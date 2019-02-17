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Эксперты назвали быстрый способ снять отеки лица

Отеки лица у женщин образуются зачастую внезапно, портя при этом их жизнь. Специалисты назвали быстрый способ, помогающий их снять.
Эксперты назвали быстрый способ снять отеки лица

Отёки могут вызывать постоянное недосыпание, стрессовые ситуации, менструальный цикл либо прочие небольшие гормональные сбои. В данном случае помогут противоотечные гели, крема, патчи. Для усиления действия данных средств нужно их втирать лёгкими похлопывающими движениями. В данном случае активируется кровообращение. При этом отек проходит намного быстрей. Следует подбирать средство, удовлетворяющее потребностям человеческой кожи. В случае отсутствия специальных средств нужно в одну ёмкость набрать холодную воду, а в другую горячую (примерно 50°C). Вначале нужно смочить полотенце в горячей воде и приложить к лицу. Затем это проделывается с холодной водой. Вода меняется по мере изменения её температуры. Можно воспользоваться контрастным душем. Данные процедуры проводятся в течение двадцати минут.

В случае отёков поможет пакетный черный чай без ароматизаторов. Следует заварить и остудить 2 пакетика. Потом их нужно приложить к глазам приблизительно на 15 мин. Альтернативой выступают также травяные сборы.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:11

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