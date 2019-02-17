Эксперты назвали быстрый способ снять отеки лица





Отёки могут вызывать постоянное недосыпание, стрессовые ситуации, менструальный цикл либо прочие небольшие гормональные сбои. В данном случае помогут противоотечные гели, крема, патчи. Для усиления действия данных средств нужно их втирать лёгкими похлопывающими движениями. В данном случае активируется кровообращение. При этом отек проходит намного быстрей. Следует подбирать средство, удовлетворяющее потребностям человеческой кожи. В случае отсутствия специальных средств нужно в одну ёмкость набрать холодную воду, а в другую горячую (примерно 50°C). Вначале нужно смочить полотенце в горячей воде и приложить к лицу. Затем это проделывается с холодной водой. Вода меняется по мере изменения её температуры. Можно воспользоваться контрастным душем. Данные процедуры проводятся в течение двадцати минут.В случае отёков поможет пакетный черный чай без ароматизаторов. Следует заварить и остудить 2 пакетика. Потом их нужно приложить к глазам приблизительно на 15 мин. Альтернативой выступают также травяные сборы.