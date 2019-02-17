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Cupra покажет в Женеве самостоятельный купе-кроссовер

Испанский бренд Cupra, не так давно отделившийся от подразделения Seat, на ежегодном автосалоне в Женеве представит купе-кроссовер самостоятельного производства. По некоторым данным, новинка получит название Terramar и появится на рынке не ранее 2020 года.
Cupra покажет в Женеве самостоятельный купе-кроссовер

Бренд Cupra анонсировал в Сети тезер нового кроссовера, и уже в первый месяц весны автолюбители смогут своими глазами увидеть этот внедорожник в столице Швейцарии. Исходя из доступного изображения, многие эксперты смогли найти некоторые сходства с Seat Tarraco.

Также если верить слухам, новый «паркетник» вместит под своим капотом 2-литровый 300-сильный четырехцилиндровый бензиновый двигатель.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:11

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