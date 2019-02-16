В программе «Вечерний Ургант» посмеялись над замешанным в истории с подкупом Друзем

В пятницу на телеэкраны россиян вышел новый выпуск передачи «Вечерний Ургант», в котором была затронута недавняя скандальная история, касающаяся возможного подкупа ведущим «Что? Где? Когда?» главного редактора «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера. Юмористы своеобразно посмеялись над Александром Друзем, отметив, что не явился на съёмки он по довольно простой причине - он неизвестно как наперёд разведал точные ответы на все заготовленные Иваном Ургантом вопросы, а именно «Как дела?», «Какое любимое блюдо?» и «Почему в чёрном ящике дырочка?». Зрители оценили тонкий юмор редакторов шоу «Вечерний Ургант», хотя некоторые всё же остались на стороне магистра интеллектуальной игры.Неприятный инцидент с участием Александра Друзя вскрылся несколько дней назад, когда ведущий редактор «Кто хочет стать миллионером» заявил, что тот предлагал ему сумму в 800 000 рублей, если он, в свою очередь, предоставит ему точные ответы на вопросы викторины в необходимой последовательности. Илья Бер даже обнародовал запись разговора с Друзем ,чтобы тот не смог оправдаться, но сам интеллектуал утверждает, что тогда именно главред Бер хотел продать ему те самые ответы, таким образом заработав себе круглую сумму.