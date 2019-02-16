АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Над Флоридой пролетел большой огненный шар
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

В программе «Вечерний Ургант» посмеялись над замешанным в истории с подкупом Друзем

В программе «Вечерний Ургант» посмеялись над замешанным в недавней истории с подкупом Александром Друзем. В юмористической передаче место для магистра игры «Что? Где? Когда?» нашлось в рубрике «Могли прийти, но не пришли».
В программе «Вечерний Ургант» посмеялись над замешанным в истории с подкупом Друзем

В пятницу на телеэкраны россиян вышел новый выпуск передачи «Вечерний Ургант», в котором была затронута недавняя скандальная история, касающаяся возможного подкупа ведущим «Что? Где? Когда?» главного редактора «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера. Юмористы своеобразно посмеялись над Александром Друзем, отметив, что не явился на съёмки он по довольно простой причине - он неизвестно как наперёд разведал точные ответы на все заготовленные Иваном Ургантом вопросы, а именно «Как дела?», «Какое любимое блюдо?» и «Почему в чёрном ящике дырочка?». Зрители оценили тонкий юмор редакторов шоу «Вечерний Ургант», хотя некоторые всё же остались на стороне магистра интеллектуальной игры.

Неприятный инцидент с участием Александра Друзя вскрылся несколько дней назад, когда ведущий редактор «Кто хочет стать миллионером» заявил, что тот предлагал ему сумму в 800 000 рублей, если он, в свою очередь, предоставит ему точные ответы на вопросы викторины в необходимой последовательности. Илья Бер даже обнародовал запись разговора с Друзем ,чтобы тот не смог оправдаться, но сам интеллектуал утверждает, что тогда именно главред Бер хотел продать ему те самые ответы, таким образом заработав себе круглую сумму.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе «Вечерний Ургант»
В Санкт-Петербурге обрушилось
Apple собирается весной выпустить
Андрей Разин добился увольнения Натальи
В Женеве АВТ представит новый
В Нижегородской области снизилась
Эксперты развенчали популярные мифы о
Apple продлила акцию по замене старых
Жасмин: Алла Пугачёва подарила дочери
Эксперты OpenSignal: Скорость передачи
Apple обвиняют в смерти человека из-за
Над Флоридой пролетел большой огненный
Эксперты назвали самые популярные
В Калуге нашли мертвым 5-летнего
США оценили новое галлюциногенное
Ученые рассказали о семи «очищающих»
Гаджеты Apple могут заговорить голосом
В Уфе полицейские избили посетителей
Под Волгоградом 48-летнюю женщину сбили
Умер знаменитый актер из фильма «Дом,
"Не хватит и на зажигалки": Госдума
Максим Галкин показал на видео
Плеер Astell&Kern SP1000M Gold со
Родные и близкие простились с Сергеем
Анна Седокова проводит выходные в
Гиперкар Devel Sixteen распродан на 2
Младшая сестра Ольги Бузовой
Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу
Ученые доказали подлинность Туринской
Сестра Бориса Джонсона разделась в
Просмотреть все новости