В Женеве АВТ представит новый электрокар Volkswagen Transporter





Новая модель носит название e-Transporter, и, судя по анонсированным снимкам, фургон получил более широкие колесные арки, новые обвесы и решетки радиатора. Что касается колес, то их «украсят» легкосплавные диски с зеленой полоской по краю.Под капотом электрокара Volkswagen Transporter «поселился» 111-сильный электромотор и аккумулятор, емкость которого обеспечит чуть белее 200 километров хода без подзарядки. На очереди еще более мощный двигатель, который позволит потенциальному владельцу проехать почти 400 километров и не обращаться за помощью к зарядной станции.