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В Женеве АВТ представит новый электрокар Volkswagen Transporter

Немецкая компания ABT Sportline приготовила к показу на ежегодном автосалоне в Женеве, Швейцария, модифицированную модель пассажирского фургона Volkswagen Transporter. Вместо ДВС новинка получит электрическую установку.
В Женеве АВТ представит новый электрокар Volkswagen Transporter

Новая модель носит название e-Transporter, и, судя по анонсированным снимкам, фургон получил более широкие колесные арки, новые обвесы и решетки радиатора. Что касается колес, то их «украсят» легкосплавные диски с зеленой полоской по краю.

Под капотом электрокара Volkswagen Transporter «поселился» 111-сильный электромотор и аккумулятор, емкость которого обеспечит чуть белее 200 километров хода без подзарядки. На очереди еще более мощный двигатель, который позволит потенциальному владельцу проехать почти 400 километров и не обращаться за помощью к зарядной станции.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:32

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