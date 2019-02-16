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Андрей Разин добился увольнения Натальи Штурм с телевидения

Певица Наталья Штурм потеряла работу на телевидении. К увольнению исполнительницы с телеканала «Россия 1» причастен продюсер Андрей Разин.
Андрей Разин добился увольнения Натальи Штурм с телевидения

По сообщению представителей СМИ, Наталья Штурм долгое время являлась одной из самых близких подруг певца Евгения Осина. В определенный момент знаменитости поссорились и перестали общаться. После смерти Осина Штурм выступила с заявлением, что подобного исхода можно было ожидать, так как звезда XX века последние годы вел неблагоприятный образ жизни.

Несмотря на выступление певицы, еще один близкий человек покойного исполнителя, продюсер Андрей Разин сообщил общественности о том, что именно Наталья Штурм плохо влияла на Евгения Осина. Знаменитость не единожды подговаривала усопшего на застольные посиделки с большим количеством алкоголя. Разин абсолютно уверен в том, что именно провокации певицы довели Осина до такой трагедии. Продюсер публично пообещал испортить жизнь Штурм.
Андрей Разин добился увольнения Натальи Штурм с телевидения

Как оказалось, Разин не шутил. Была выявлена его причастность к увольнению исполнительницы из телевизионного проекта, который выходит на канале «Россия 1». Штурм не скрывала своей увлеченности данной работой, она постоянно говорила о том, что рада принимать участие в съемках. После увольнения певица не сообщила поклонникам о своем разочаровании из-за потери любимой работы. Она утверждает, что Разин оклеветал ее.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:44

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