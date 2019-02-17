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Осьминог и кобра: Названы звёзды с самыми необычными домашними питомцами

Названы звёзды с самыми необычными домашними питомцами, нередко опасными для человека. К числу любителей экзотики относятся Леонардо Ди Каприо, Николас Кейдж и Майли Сайрус.
Осьминог и кобра: Названы звёзды с самыми необычными домашними питомцами

Многие звёзды Голливуда за большие деньги приобретают редких животных как для развлечения, так и для пиара. Известностью пользуются маленькие собаки Пэрис Хилтон, которых она охотно берёт на съёмки. Актриса завела несколько шпицев, чихуахуа и редких пород кошек. Самым необычным приобретением светской львицы стал кинкажу, похожий на плюшевую игрушку, но весьма агрессивный и опасный для людей.

Не опасается за свою жизнь Николас Кейдж, принёсший домой королевских кобр. Белых ядовитых змей актёр назвал Шебой и Моби, впрочем, вскоре зоозащитники добились их конфискации. Позже в доме артиста появился осьминог за 150 тысяч долларов, которого Кейдж якобы учил актёрской игре.

Леонардо Ди Каприо выложил состояние за Сулката, 17-килограммовую шпороносную черепаху. Возраст животного достигает 70 лет, а вес - 100 килограммов.
Осьминог и кобра: Названы звёзды с самыми необычными домашними питомцами

Наиболее безобидным питомцем может похвастаться Майли Сайрус, которая завела маленькую свинью Бубба Сью, когда развернулся бум на мини-пигов. Питомица даже ездила с певицей на гастроли.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:11

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