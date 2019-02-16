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Юлия Барановская сменила имидж после слухов о воссоединении с Андреем Аршавиным

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская решила сменить имидж после слухов об их воссоединении. Теледива обзавелась челкой и рассказала об этом в своем блоге Instagram.
Юлия Барановская сменила имидж после слухов о воссоединении с Андреем Аршавиным

Юлия Барановская посетила салон, где трудится Евгений Седов, который выступает стилистом в телепередаче «Золушка. Перезагрузка». Вместе они решили добавить стрижке изюминку, результатом совместного решения стала челка, прикрывающая брови. Этой новостью она решила поделиться с подписчиками в социальной сети Instagram. Под постом она написала так: «На ночь глядя заехала к любимому Жене… и вот». Сменить образ теледива решила после того, как в СМИ стали обсуждать ее возможное воссоединение с футболистом, в браке с которым у пары появилось трое детей.

Юлия Барановская из тех знаменитостей, кто никак не комментирует личную жизнь. Но в данном случае она сделала исключение и объяснила, что Аршавин просто проявил инициативу общаться со своими наследниками. Она призналась, что очень этому рада.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:33

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