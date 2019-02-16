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Apple собирается весной выпустить обновлённую версию наушников AirPods

Apple планирует весной выпустить обновлённую версию наушников AirPods. Модель получит чёрную расцветку, а также матовое покрытие. В действительности устройство могут выпустить осенью.
Apple собирается весной выпустить обновлённую версию наушников AirPods

По различным слухам, "яблочная" компания весной собирается порадовать потребителей новой вариацией наушников AirPods, а также зарядной станцией AirPower. По другим слухам, будет выпущено только обновление. Согласно этой версии "яблочники" выпустят беспроводные наушники, которые продаются уже сегодня, однако они будут иметь некоторые отличия. В данном случае футляр должны наделить поддержкой беспроводной зарядки.

Также будет предложена чёрная расцветка. Ещё есть информация о матовом покрытии, делающим модель менее скользкой. Обновлённую версию AirPods будут продавать по неизменной цене в $159.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:56

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