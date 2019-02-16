Над Флоридой пролетел большой огненный шар





Астрономы рассказывают, что подобные объекты видно в разных частях Земли, как минимум, один раз в месяц. Именно такой метеор видели жители Челябинска в 2013 году. После недолгого полета космическое тело во Флориде взорвалось и оставило после себя яркий след в небе.Житель города Палм-Бэй рассказывает, что ехал домой, когда заметил огненный шар, освещающий ночное небо. «Я не слышал никакого шума, но увидел объект прямо на горизонте, это был неоновый зеленый огненный шар с голубыми прожилками», - отметил мужчина. Некоторые пользователи в соцсетях также сообщали, что чувствуют или слышат гул.Астрономы заявили, что зеленоватый цвет, который видели свидетели, говорит о том, что метеор обладает металлическими свойствами. Эксперты отмечают, что некоторые подобные тела состоят из кусочков льда или другого мусора.По словам ученых, в последнее время люди все чаще рассказывают о том, что видят метеориты и метеоры, однако в этом нет ничего необычного, поскольку у них появляется больше современных приборов для слежения за объектами, а также развитие интернета способствует моментальному распространению информации.