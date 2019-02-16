Николай Басков показал совместный снимок с «Мисс Россия – 2013» Анной Городжей

Не так давно Николай Басков признался, что очень устал и не отказался бы от отдыха в месте, где он не будет никого видеть. Что касается снимка, то на нем можно увидеть артиста и модель в праздничных нарядах. Подпись к посту оказалась весьма лаконичной: «Красивый творческий тандем». Певец максимально подчеркнул чисто деловые взаимоотношения с коллегой по сцене.Многие поклонники стали подозревать Николая Баскова и Анну Городжую в романе. Любопытно, что певцу до сих пор не везло со спутницами, ведь все отношения заканчивались разрывом. Все они после романа со знаменитым оперным певцом удачно выходили замуж.