Николай Басков показал совместный снимок с «Мисс Россия – 2013» Анной Городжей
Российский певец Николай Басков в своем блоге Instagram опубликовал совместную с «Мисс Россия – 2013» Анной Городжей фотографию. Знаменитости стали ведущими на мероприятии.
Не так давно Николай Басков признался, что очень устал и не отказался бы от отдыха в месте, где он не будет никого видеть. Что касается снимка, то на нем можно увидеть артиста и модель в праздничных нарядах. Подпись к посту оказалась весьма лаконичной: «Красивый творческий тандем». Певец максимально подчеркнул чисто деловые взаимоотношения с коллегой по сцене.
Многие поклонники стали подозревать Николая Баскова и Анну Городжую в романе. Любопытно, что певцу до сих пор не везло со спутницами, ведь все отношения заканчивались разрывом. Все они после романа со знаменитым оперным певцом удачно выходили замуж.
Не так давно Николай Басков признался, что очень устал и не отказался бы от отдыха в месте, где он не будет никого видеть. Что касается снимка, то на нем можно увидеть артиста и модель в праздничных нарядах. Подпись к посту оказалась весьма лаконичной: «Красивый творческий тандем». Певец максимально подчеркнул чисто деловые взаимоотношения с коллегой по сцене.
Многие поклонники стали подозревать Николая Баскова и Анну Городжую в романе. Любопытно, что певцу до сих пор не везло со спутницами, ведь все отношения заканчивались разрывом. Все они после романа со знаменитым оперным певцом удачно выходили замуж.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:11