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Николай Басков показал совместный снимок с «Мисс Россия – 2013» Анной Городжей

Российский певец Николай Басков в своем блоге Instagram опубликовал совместную с «Мисс Россия – 2013» Анной Городжей фотографию. Знаменитости стали ведущими на мероприятии.
Николай Басков показал совместный снимок с «Мисс Россия – 2013» Анной Городжей

Не так давно Николай Басков признался, что очень устал и не отказался бы от отдыха в месте, где он не будет никого видеть. Что касается снимка, то на нем можно увидеть артиста и модель в праздничных нарядах. Подпись к посту оказалась весьма лаконичной: «Красивый творческий тандем». Певец максимально подчеркнул чисто деловые взаимоотношения с коллегой по сцене.

Многие поклонники стали подозревать Николая Баскова и Анну Городжую в романе. Любопытно, что певцу до сих пор не везло со спутницами, ведь все отношения заканчивались разрывом. Все они после романа со знаменитым оперным певцом удачно выходили замуж.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:11

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