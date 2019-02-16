Эксперты развенчали популярные мифы о вреде микроволновок





Ученые связывают это с тем, что многие люди до сих пор не знают принцип функционирования микроволновки. Например, нагрев еды осуществляется благодаря генератору электромагнитных волн, с источником в виде магнетрона или инвертора, создающих в печи излучение, которое заставляет колебаться молекулы воды. Эксперты объясняют: продукты нагреваются в микроволновке по похожему принципу, как нагреваются наши ладони, когда мы быстро трем их друг о друга. Таким образом, речь идёт о простых физических свойствах, облеченных в электроустройство. Более того, микроволны не обладают радиоактивностью, ведь они являются лишь колебательным изменением силы электрических и магнитных полей, распространяющихся в пространстве.Помимо этого, даже стоя рядом с печью, человек не получит облучения от микроволн из-за особенностей конструкции устройства и физических свойств самих волн. Был развеян миф и о том, что еда, приготовленная в микроволновой печи, лишается полезных витаминов. Напротив, при приготовлении лучше сохраняются многие водорастворимые витамины вроде фолиевой кислоты, подытожили эксперты.