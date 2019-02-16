АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Над Флоридой пролетел большой огненный шар
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Эксперты развенчали популярные мифы о вреде микроволновок

Немногим известно, что чуть более 10 лет назад во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что микроволновые печи на самом деле не несут опасности здоровью человека. Впрочем, некоторые специалисты и сейчас обвиняют данное бытовое устройство в радиоактивном излучении или развитии серьезных недугов.
Эксперты развенчали популярные мифы о вреде микроволновок

Ученые связывают это с тем, что многие люди до сих пор не знают принцип функционирования микроволновки. Например, нагрев еды осуществляется благодаря генератору электромагнитных волн, с источником в виде магнетрона или инвертора, создающих в печи излучение, которое заставляет колебаться молекулы воды. Эксперты объясняют: продукты нагреваются в микроволновке по похожему принципу, как нагреваются наши ладони, когда мы быстро трем их друг о друга. Таким образом, речь идёт о простых физических свойствах, облеченных в электроустройство. Более того, микроволны не обладают радиоактивностью, ведь они являются лишь колебательным изменением силы электрических и магнитных полей, распространяющихся в пространстве.

Помимо этого, даже стоя рядом с печью, человек не получит облучения от микроволн из-за особенностей конструкции устройства и физических свойств самих волн. Был развеян миф и о том, что еда, приготовленная в микроволновой печи, лишается полезных витаминов. Напротив, при приготовлении лучше сохраняются многие водорастворимые витамины вроде фолиевой кислоты, подытожили эксперты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе «Вечерний Ургант»
В Санкт-Петербурге обрушилось
Apple собирается весной выпустить
Андрей Разин добился увольнения Натальи
В Женеве АВТ представит новый
В Нижегородской области снизилась
Эксперты развенчали популярные мифы о
Apple продлила акцию по замене старых
Жасмин: Алла Пугачёва подарила дочери
Эксперты OpenSignal: Скорость передачи
Apple обвиняют в смерти человека из-за
Над Флоридой пролетел большой огненный
Эксперты назвали самые популярные
В Калуге нашли мертвым 5-летнего
США оценили новое галлюциногенное
Ученые рассказали о семи «очищающих»
Гаджеты Apple могут заговорить голосом
В Уфе полицейские избили посетителей
Под Волгоградом 48-летнюю женщину сбили
Умер знаменитый актер из фильма «Дом,
"Не хватит и на зажигалки": Госдума
Максим Галкин показал на видео
Плеер Astell&Kern SP1000M Gold со
Родные и близкие простились с Сергеем
Анна Седокова проводит выходные в
Гиперкар Devel Sixteen распродан на 2
Младшая сестра Ольги Бузовой
Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу
Ученые доказали подлинность Туринской
Сестра Бориса Джонсона разделась в
Просмотреть все новости