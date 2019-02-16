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Жасмин: Алла Пугачёва подарила дочери Маргарите постельное белье, халат и подушки

Жасмин рассказала о щедром подарке Аллы Пугачёвой на 7-летие дочери Маргариты. Презент от Примадонны певица назвала модным, дорогим и качественным.
Жасмин: Алла Пугачёва подарила дочери Маргарите постельное белье, халат и подушки

Отпраздновать 7 лет дочери Маргарите Жасмин пригласила Пугачёву с двойняшками Гарри и Лизой. Подарок Примадонна тщательно обдумывала и остановилась на постельном белье для девочки, банном халате и красивых подушках. Матери именинницы очень понравился дизайн комплекта, его качество и очевидная дороговизна.

"Алла Борисовна умеет и любит делать сюрпризы", - заключила Жасмин.

От прочих гостей Маргарите досталась разнообразная нарядная одежда, украшения, детская косметика, развивающие игры и прочее. Однако своим отменным вкусом и ответственным подходом к выбору любого презента всех удивила Пугачёва. В связи с этим у Жасмин осталось немного времени подобрать хороший подарок на 70-летие самой певицы.

Артистку пригласили как на юбилейный концерт, так и на банкет, который пройдёт 15 апреля в Москве. Жасмин предположила, что купит Пугачёвой какую-нибудь красивую дизайнерскую сумку, как сделала это в прошлом году.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:54

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