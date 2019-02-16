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Apple продлила акцию по замене старых iPhone на новые до 25 марта

Компания Apple снова продлила акцию по замене старых iPhone на новые, не объяснив причин такой отсрочки окончания предложения. В прошлый раз сообщалось, что возможность получить скидку на новый гаджет при сдаче старого продлится всего до 17 февраля.
Apple продлила акцию по замене старых iPhone на новые до 25 марта

На официальном сайте компании Apple появились новые данные, касающиеся скидок на новые iPhone в обмен на б/у гаджеты покупателей. Известно, что руководство решило продлить акцию по замене старых iPhone на новые вплоть до 25 марта текущего года, тогда как ранее были установлены сроки лишь до 17 февраля, то есть до завтра.

Кроме того, Apple снова предоставила покупателям возможность приобрести iPhone SE. Несмотря на то, что в минувшем году корпорация официально заявила о прекращении реализации модели, с начала 2019-го самый бюджетный смартфон яблочного бренда уже в четвёртый раз появляется в каталоге Apple Store.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:00

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