Apple обвиняют в смерти человека из-за загоревшегося iPad
Американка подала в суд на компанию Apple, обвиняя их в смерти отца. Он был владельцем iPad и погиб в пожаре из-за возгорания гаджета.
Иск подан в суд Нью-Джерси, теперь «яблочная» компания должна ответить за неисправность своего продукта. Как оказалось, в квартире, где спал отец американки, начался пожар, и женщина утверждает, что возгорание произошло именно от планшета.
Тем не менее, была ли батарея на устройстве оригинальной, информации пока нет. Трагедия произошла почти 2 года назад, и теперь наследница погибшего мужчины хочет, чтобы Apple ответили перед судом. Также неизвестно, какую сумму компенсации компании придется выплатить, по всей видимости, ее установит суд.
Иск подан в суд Нью-Джерси, теперь «яблочная» компания должна ответить за неисправность своего продукта. Как оказалось, в квартире, где спал отец американки, начался пожар, и женщина утверждает, что возгорание произошло именно от планшета.
Тем не менее, была ли батарея на устройстве оригинальной, информации пока нет. Трагедия произошла почти 2 года назад, и теперь наследница погибшего мужчины хочет, чтобы Apple ответили перед судом. Также неизвестно, какую сумму компенсации компании придется выплатить, по всей видимости, ее установит суд.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40