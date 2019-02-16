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Apple обвиняют в смерти человека из-за загоревшегося iPad

Американка подала в суд на компанию Apple, обвиняя их в смерти отца. Он был владельцем iPad и погиб в пожаре из-за возгорания гаджета.
Apple обвиняют в смерти человека из-за загоревшегося iPad

Иск подан в суд Нью-Джерси, теперь «яблочная» компания должна ответить за неисправность своего продукта. Как оказалось, в квартире, где спал отец американки, начался пожар, и женщина утверждает, что возгорание произошло именно от планшета.

Тем не менее, была ли батарея на устройстве оригинальной, информации пока нет. Трагедия произошла почти 2 года назад, и теперь наследница погибшего мужчины хочет, чтобы Apple ответили перед судом. Также неизвестно, какую сумму компенсации компании придется выплатить, по всей видимости, ее установит суд.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40

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