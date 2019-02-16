Apple обвиняют в смерти человека из-за загоревшегося iPad





Иск подан в суд Нью-Джерси, теперь «яблочная» компания должна ответить за неисправность своего продукта. Как оказалось, в квартире, где спал отец американки, начался пожар, и женщина утверждает, что возгорание произошло именно от планшета.Тем не менее, была ли батарея на устройстве оригинальной, информации пока нет. Трагедия произошла почти 2 года назад, и теперь наследница погибшего мужчины хочет, чтобы Apple ответили перед судом. Также неизвестно, какую сумму компенсации компании придется выплатить, по всей видимости, ее установит суд.