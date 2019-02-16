Apple показала забавную рекламу портретного режима съёмки на iPhone XR





Компания Apple умеет не только создавать новые идеи для своих гаджетов, но также уже давно умело преподносить их потенциальным покупателям, как, например, последний забавный ролик портретного режима съёмки в смартфонах iPhone XR. Новая реклама вдоволь повеселила пользователей, так как в ролике представлены две мамы, одна из которых решила на снимке выделить именно своего сына, а вот ребёнок подруги оказался размытым на заднем фоне. Между женщинами завязался небольшой спор, а чем он закончился, можно увидеть непосредственно на видео.К слову, компания Apple утверждает, что портретный режим съёмки позволит каждому создать уникальный кадр, независимо от того, в каких условиях он был запечатлён. С помощью функции боке — размытия заднего фона, регулируемого вручную, можно убрать с фотографии все отвлекающие детали, сфокусировав внимание лишь на одном человеке.