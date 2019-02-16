АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Над Флоридой пролетел большой огненный шар
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Эксперты OpenSignal: Скорость передачи данных в iPhone за пять лет выросла только вдвое

Специалисты исследовательской фирмы OpenSignal оценили скорость передачи данных в сотовых сетях с использованием модемов iPhone. После анализа современных гаджетов и их предшественников удалось выяснить: показатель скорости загрузки вырос только вдвое за пять лет.
Эксперты OpenSignal: Скорость передачи данных в iPhone за пять лет выросла только вдвое

Согласно данным отчета, скорость загрузки в iPhone 5s достигала 10,2 Мбит/с, а в более современном смартфоне iPhone XS она составляет лишь 21,7 Мбит/с. В OpenSignal объяснили: такой рост показателя можно было бы считать значительным, если не учитывать того факта, что для прироста понадобилось целых пять лет. Уровень скорости загрузки модемов на порядок выше, но они не имеют значения, если нет операторского покрытия.

По мнению исследователей, скорость загрузки у iPhone XR значительно ниже, в отличие от старших представителей линейки "яблочной" корпорации. В этом плане показатели превосходит даже iPhone X. С 2015 по 2017 год рост скорости практически не наблюдался. Ситуация с уровнем скорости отдачи примерно такая же.
Эксперты OpenSignal: Скорость передачи данных в iPhone за пять лет выросла только вдвое

В настоящее время не имеет смысла сравнивать продукты компании Apple в соответствии с максимальными скоростями модемов. Положение может улучшиться после внедрения технологии 5G, заключили специалисты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе «Вечерний Ургант»
В Санкт-Петербурге обрушилось
Apple собирается весной выпустить
Андрей Разин добился увольнения Натальи
В Женеве АВТ представит новый
В Нижегородской области снизилась
Эксперты развенчали популярные мифы о
Apple продлила акцию по замене старых
Жасмин: Алла Пугачёва подарила дочери
Эксперты OpenSignal: Скорость передачи
Apple обвиняют в смерти человека из-за
Над Флоридой пролетел большой огненный
Эксперты назвали самые популярные
В Калуге нашли мертвым 5-летнего
США оценили новое галлюциногенное
Ученые рассказали о семи «очищающих»
Гаджеты Apple могут заговорить голосом
В Уфе полицейские избили посетителей
Под Волгоградом 48-летнюю женщину сбили
Умер знаменитый актер из фильма «Дом,
"Не хватит и на зажигалки": Госдума
Максим Галкин показал на видео
Плеер Astell&Kern SP1000M Gold со
Родные и близкие простились с Сергеем
Анна Седокова проводит выходные в
Гиперкар Devel Sixteen распродан на 2
Младшая сестра Ольги Бузовой
Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу
Ученые доказали подлинность Туринской
Сестра Бориса Джонсона разделась в
Просмотреть все новости