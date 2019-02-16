Эксперты OpenSignal: Скорость передачи данных в iPhone за пять лет выросла только вдвое





Согласно данным отчета, скорость загрузки в iPhone 5s достигала 10,2 Мбит/с, а в более современном смартфоне iPhone XS она составляет лишь 21,7 Мбит/с. В OpenSignal объяснили: такой рост показателя можно было бы считать значительным, если не учитывать того факта, что для прироста понадобилось целых пять лет. Уровень скорости загрузки модемов на порядок выше, но они не имеют значения, если нет операторского покрытия.По мнению исследователей, скорость загрузки у iPhone XR значительно ниже, в отличие от старших представителей линейки "яблочной" корпорации. В этом плане показатели превосходит даже iPhone X. С 2015 по 2017 год рост скорости практически не наблюдался. Ситуация с уровнем скорости отдачи примерно такая же.В настоящее время не имеет смысла сравнивать продукты компании Apple в соответствии с максимальными скоростями модемов. Положение может улучшиться после внедрения технологии 5G, заключили специалисты.