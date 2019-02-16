Ученые рассказали о семи «очищающих» печень продуктах





Печень и желчный пузырь являются одними из важнейших органов организма человека, и если их функция нарушается, то человек рискует стать «обладателем» хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют включить в свой рацион несколько натуральных продуктов. Первым из них является брокколи, в ней содержатся антиоксиданты, помогающие снизить риск развития онкологических заболевания и избавиться от токсинов. Также брокколи способствует нормализации пищеварения и за счет клетчатки, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. А от преждевременного старения защитит растворимый антиоксидант - витамин Е.Следующий продукт – орех. В нем содержатся Омега-3, клетчатка и аминокислота Л-аргинин. Последняя, к слову, помогает печени не накапливать в себе токсины. Третьим продуктом оказались яблоки, в них находится растворимая клетчатка под названием пектин, который чистит от «грязи» кишечник и печень. А за счет яблочной кислоты очищается и кровь. Следующими помощниками печени стали цитрусовые, их эфирные масла снижают воспаление, а витамин С укрепляет иммунитет. Далее на очереди также фрукт, и это авокадо. В нем также присутствуют аминокислоты, антиоксиданты, клетчатка и глутатион, которые способны очистить этот орган. Конечно же, здесь также можно найти Омега-3. Теперь на очереди оливковое масло, которое очистит кровь и сможет контролировать уровень холестерина в ней. Витамин Е защитит организм от свободных радикалов, вызывающих рак.И наконец, помидоры, они богаты аминокислотами и ликопином, облегчающими работу печени. А такие антиоксиданты как бета-каротин и флавоноид улучшают кровообращение и борются со свободными радикалами. Чтобы эффект от данных продуктов был 100%, необходимо отказаться от алкоголя и курения.