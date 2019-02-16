Анна Седокова проводит выходные в боксерском зале

На видео Седокова находится в ринге с тренером и проводит удары «двоечкой» по «лапам». В описанию к записи исполнительница лишь оставила хэштег #weekend и веселый смайлик. В комментариях пользователи рассказали о своих впечатлениях от увиденного и дали ей несколько советов: «Не дай бог подойти к тебе сзади», «Молодец, что занимаешься спортом», «Это мама троих замечательных детишек! Эта женщина - на десятки миллионов», «Левой коронный, правой похоронный».Также некоторые посоветовали ее тренеру лучше готовить подопечную: «Скажи тренеру, пусть сначала бить правильно научит тебя». За 2 часа с момента публикации пост набрал более 200 тысяч просмотров и почти 300 комментариев.