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Анна Седокова проводит выходные в боксерском зале

На своей странице в Instagram певица Анна Седокова показала, как проводит текущие выходные. Она опубликовала видеозапись, на которой занимается в боксерском зале.
Анна Седокова проводит выходные в боксерском зале

На видео Седокова находится в ринге с тренером и проводит удары «двоечкой» по «лапам». В описанию к записи исполнительница лишь оставила хэштег #weekend и веселый смайлик. В комментариях пользователи рассказали о своих впечатлениях от увиденного и дали ей несколько советов: «Не дай бог подойти к тебе сзади», «Молодец, что занимаешься спортом», «Это мама троих замечательных детишек! Эта женщина - на десятки миллионов», «Левой коронный, правой похоронный».

Также некоторые посоветовали ее тренеру лучше готовить подопечную: «Скажи тренеру, пусть сначала бить правильно научит тебя». За 2 часа с момента публикации пост набрал более 200 тысяч просмотров и почти 300 комментариев.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:39

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