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Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу "вездесущим специалистом" в своем новом стихотворении

Сергей Шнуров назвал в новом стихотворении Юрия Лозу "вездесущим специалистом". Так певец прокомментировал мнение коллеги по поводу скандала с Адой Роговцевой.
Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу "вездесущим специалистом" в своем новом стихотворении

В Instagram Шнурова появилось очередное стихотворение, которое на этот раз он посвятил Юрию Лозе. Поводом для шутки послужило обращение народной артистки Советского Союза к гражданам Украины. В разговоре с журналистом канала ZIK она заявила, что украинцам стоит изолировать себя от жителей России, чем вызвала негодование многих соотечественников.

Российские журналисты спросили мнения Лозы касательно данного вопроса. Поскольку в последние годы музыкант охотно даёт интервью и комментарии по вопросам творчества, и не касающимся его, охарактеризовал артист и свою коллегу. "Старенькую" женщину за необдуманные слова исполнитель посоветовал строго не судить.
Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу "вездесущим специалистом" в своем новом стихотворении

Такое снисхождение Лозы к Роговцевой Шнуров посчитал оскорбительным, написав о "вездесущем специалисте" юмористические стихи. Отклик лидера группы "Ленинград" понравился многим читателям, включая Лолиту Милявскую.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:18

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