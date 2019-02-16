Сергей Шнуров назвал Юрия Лозу "вездесущим специалистом" в своем новом стихотворении





В Instagram Шнурова появилось очередное стихотворение, которое на этот раз он посвятил Юрию Лозе. Поводом для шутки послужило обращение народной артистки Советского Союза к гражданам Украины. В разговоре с журналистом канала ZIK она заявила, что украинцам стоит изолировать себя от жителей России, чем вызвала негодование многих соотечественников.Российские журналисты спросили мнения Лозы касательно данного вопроса. Поскольку в последние годы музыкант охотно даёт интервью и комментарии по вопросам творчества, и не касающимся его, охарактеризовал артист и свою коллегу. "Старенькую" женщину за необдуманные слова исполнитель посоветовал строго не судить.Такое снисхождение Лозы к Роговцевой Шнуров посчитал оскорбительным, написав о "вездесущем специалисте" юмористические стихи. Отклик лидера группы "Ленинград" понравился многим читателям, включая Лолиту Милявскую.